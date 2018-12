Dall’Inghilterra sembra ormai certo l’addio di Rashford dallo United. Diversi club europei interessati all’attaccante, tra cui la Juve

Marcus Rashford via dal Manchester United? È quello che trapela dall’Inghilterra. Il Daily Mirror dà infatti ormai per certa la decisione del ventunenne inglese di lasciare quella che per lungo tempo è stata la sua casa.

All’origine di questa decisione starebbe il suo scarso impiego in campo da parte dei Red Devils, che ha portato il giocatore a pensare molto al suo futuro. Numerosi sono i club europei interessati al profilo dell’attaccante. Su tutti sicuramente le due spagnole, Barcellona e Real Madrid, ma non solo. Anche la Juventus sembra infatti attendere alla finestra, pronta ad inserirsi in un’eventuale trattativa per portare il talento inglese a Torino.