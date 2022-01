Raspadori: «Mia prima figurina un momento toccante. Con Scamacca mi trovo alla grnade»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Sassuolo Raspadori ha parlato nel corso della presentazione del nuovo Album Calciatori Panini

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, ha parlato nel corso della presentazione del nuovo Album Calciatori Panini.

PRIMA FIGURINA – «Vedere la mia prima figurina è stato momento davvero emozionante, un po’ come vedere la tua maglia per la prima volta nello spogliatoio. È toccante, passi dall’altra parte: fino a poco prima eri lì che le collezionavi e ti emozionavi nello scambiarle. In poco tempo ti ritrovi dall’altra parte a vedere i bambini che scambiano la tua. Da piccolo mi emozionavo quando trovavo i calciatori della Nazionale, come Del Piero, magari campioni del mondo. Erano anche figurine che valevano tanto negli scambi».

RAPPORTO CON SCAMACCA – «Con Scamacca mi trovo alla grande: lo conosco ormai da parecchio tempo ed è un ragazzo che ha tanta voglia di migliorarsi sempre. La nostra fortuna è quella di essere in una società come il Sassuolo che dà tante possibilità ai giovani. Per noi poter sbagliare è una delle cose più importanti: se anche nell’errore si rimane in campo è motivo di grandissimo orgoglio e ci permette di migliorarci. Università? Bene, il prossimo esame è biochimica a fine febbraio».