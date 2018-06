Soluzione interna per il Real Madrid? Raul potrebbe essere il prossimo allenatore

Dopo aver conquistato il patentino, Raul potrebbe seguire le orme di Zidane come allenatore del Real Madrid

L’addio di Zinedine Zidane ha scosso l’ambiente madridista. Addetti ai lavori e tifosi si chiedono chi potrà raccogliere l’eredità di Zizou sulla panchina delle merengues. Mentre Florentino Perez cerca di capire quale sia la migliore soluzione per l’immediato, c’è un ex giocatore del Real Madrid che prima o poi siederà sulla panchina che fino a qualche giorno fa apparteneva al francese: è Raul Gonzalez Blanco, storico attaccante e capitano blanco.

Lo spagnolo ha infatti preso in questi giorni il patentino come allenatore e partirà come Zizou con la trafila delle giovanili Merengues. Dovrebbe partire allenando la Juvenil B. Raul parte al momento indietro nelle gerarchie rispetto a Santiago Solari e Guti, che infatti sono già in lista per la successione di Zidane, avendo già accumulato più esperienza in panchina. Ma il piano strategico del Real è chiaro: continuare a produrre allenatori home made.