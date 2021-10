Razzismo Fiorentina Napoli, individuato il tifoso: sarà bandito per sempre dallo stadio

La Digos avrebbe individuato il tifoso colpevole di razzismo nei confronti di Koulibaly, Osimhen e Anguissa durante Fiorentina-Napoli

Gli insulti razzisti nel corso di Fiorentina-Napoli hanno indignato sia chi era in campo sia chi guardava da fuori, con Kalidou Koulibaly che non ha potuto far altro che scagliarsi contro una fetta dello stadio Franchi.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Digos di Firenze si sarebbe subita messa al lavoro e attraverso le immagini della videosorveglianza avrebbero già individuato il personaggio colpevole dei cori offensivi. Una volta appurata la colpevolezza del “tifoso”, quest’ultimo verrà bandito per sempre dallo stadio Franchi.