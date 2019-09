Razzismo, il Verona difende i suoi tifosi dopo i ‘buuu’ rivolti a Kessié: «Erano fischi per via delle decisioni arbitrali»

Il Verona, all’indomani degli ululati del Bentegodi registrati ieri sera in occasione di Verona-Milan, prende posizione. A difesa dei propri tifosi. «I ‘buuu’ a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù».

Questo quanto riporta la nota del club scaligero: cosa si è sentito ieri sera allo stadio? «Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi».

I ‘buuu’ a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù. Cosa abbiamo sentito noi? — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 16, 2019