Real Madrid, si avvicina il ritorno in campo di Alaba dopo l’infortunio: la situazione

Le ultime sul possibile ritorno in campo di David Alaba, difensore centrale austriaco del Real Madrid, dopo il grave infortunio al ginocchio

Secondo quanto riportato da As, è sempre più vicino il ritorno in campo di David Alaba dopo il grave infortunio al ginocchio. Il difensore centrale austriaco sta infatti riprendendo ad allenarsi e presto potrebbe tornare a disposizione di Carlo Ancelotti e del Real Madrid.

Una pedina fondamentale per l’allenatore ex Milan, che deve far fronte a una serie di infortuni che hanno decimato la sua rosa.