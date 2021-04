Real Madrid, altro infortunio per Sergio Ramos: Liverpool a rischio

Sergio Ramos è tornato a Madrid, dopo gli impegni con la Spagna, con un nuovo infortunio che rischia di fargli saltare il match con il Liverpool

Non sembrano voler termine le sfortune fisiche per Sergio Ramos. Il difensore ha infatti patito qualche problema con la Spagna e, tornato a Madrid, si è subito sottoposto ad esami. Test che hanno evidenziato un problema alla gamba sinistra che mette in dubbio la presenza dello spagnolo nel match di Champions League contro il Liverpool.

Questo il comunicato del Real Madrid sulle condizioni del calciatore: «Dopo i test effettuati oggi sul nostro capitano Sergio Ramos dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al gemello interno della gamba sinistra. In attesa di evoluzione».