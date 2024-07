Real Madrid, Ancelotti: «Stagione TROPPO lunga, con il Milan faremo QUESTO»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in vista dell’amichevole in programma contro il Milan

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista dell’amichevole del Real Madrid contro il Milan.

MILAN – «È un po’ speciale perché piano piano i giocatori stanno rientrando. Abbiamo potuto valutare bene i giovani e tutto quello che arriva, sono in buona forma. È non come la stagione di qualche anno fa. Per i giovani è un bel momento, soprattutto perché sarà una stagione lunga».

ROSA – «La verità è che non sono preoccupato perché abbiamo una grande rosa in tutti i ruoli. È arrivato Kylian, è un giocatore fantastico e come ho detto non abbiamo molto tempo per preparare le prime partite, ma i giocatori torneranno in ottima forma. Hanno un programma che inizia 15 giorni prima del tuo arrivo. Per il resto il mercato è chiuso. Vallejo è rientrato, Alaba sta recuperando e i giovani che si allenano con noi hanno qualità. In questa posizione siamo molto ben coperti. Non c’è via d’uscita perché tutti vogliono stare».

ENDRICK – «È molto giovane, molto potente, molto veloce. Non gli chiederò molto perché dobbiamo tenere conto che è un momento emozionante per lui. Domani giocherà 45 minuti. Noi siamo felici di averlo con noi. Domani sarà la partita dei giovani».ù

MBAPPE’ – «Penso che il sistema che useremo potrà essere il 4-3-3 o il 4-4-2. Non importa, quest’anno abbiamo fatto lo stesso. Abbiamo tutti i giocatori della rosa hanno le risorse per giocare in vari modi».