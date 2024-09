Ancelotti: «Provo AFFETTO per il Milan, ma il Real Madrid è il club MIGLIORE al Mondo»

Le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, sul suo rapporto con i blancos. I dettagli

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga all’Alaves.

BELLINGHAM – «È guarito, anche se ha bisogno di una protezione alla spalla per essere più sicuro. Può giocare e giocherà. Carvajal invece ha bisogno di qualche altro giorno».

ENDRICK TITOLARE? – «Lo vedrete domani. Ma ci saranno delle rotazioni. Endrick sta facendo bene ovunque lo metta: attaccante, ala… è sempre molto bravo. Gli chiedo di avere pazienza e lui lo capisce perfettamente, perché si allena e vive ogni giorno con i migliori attaccanti del mondo. Ha capito il suo ruolo e dico davvero che sta guadagnando tante posizioni. La sua professionalità è altissima, è una persona molto matura. Siamo felici: giocherà i suoi minuti, le sue partite».

IL GIOCO – «Per me non giochiamo male; la cosa che più colpisce è che il Real Madrid, in questi anni, non ha avuto un’unica identità: blocco basso, transizioni, possesso palla… abbiamo provato tutto. Il fatto di non avere un’identità chiara fa pensare che non abbiamo “un gioco”. Ed è vero. Ne abbiamo molti».

300 CON IL REAL MADRID – «Ho avuto la grande fortuna di allenare grandi club, come il Milan, per il quale nutro un affetto speciale. Ma il Real Madrid è il miglior club del mondo, su questo non ci sono dubbi. Essere su questa panchina 300 volte non dico che sia un miracolo, ma tant’è».