Real Madrid, Ancelotti: «Ecco cosa penso del futuro di Modric»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del match de La Liga contro il Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Vorrei vedere una squadra solida, che pretende tanto. È un momento in cui abbiamo bisogno di punti per sfruttare il vantaggio che abbiamo. Abbiamo lavorato bene, con il tempo e speriamo di poter mostrare la nostra versione migliore. Futuro Modric nello staff tecnico? Non parlo di cose personali con la stampa. Ciò che tutti vogliono, compreso Modric, è che sia un giocatore fantastico. Sarà Modric stesso a scegliere il futuro».