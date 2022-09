Real Madrid, Ancelotti: «Possiamo sostituire Benzema»

Ancelotti parla dell’infortunio di Benzema: «Abbiamo le risorse per rimpiazzarlo, ma dovremo sostituirlo con altre caratteristiche»

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Real Madrid contro il Maiorca. Di seguito le sue parole.

«Il Maiorca fin qui ha fatto bene, ha difeso bene e ha subito solo tre gol. Prepareranno una partita difensiva e cercheranno di giocare in contropiede. Benzema? Ha avuto un piccolo problema contro il Celtic, l’anno scorso lo abbiamo rimpiazzato bene a dicembre e ora sarà lo stesso. Anche senza di lui la squadra ha giocato molto bene. Abbiamo le risorse per mantenere i numeri in termini di realizzazioni che abbiamo avuto fin qui. Non c’è un sostituto naturale per Benzema perché è il miglior attaccante del mondo, dobbiamo sostituirlo con altre caratteristiche. Vinicius deve continuare a giocare così, con l’atteggiamento giusto, vuole migliorare ogni giorno».