Real Madrid, Ancelotti torna in panchina contro il Chelsea? La situazione

In casa Real Madrid ci si chiede se Carlo Ancelotti sarà in panchina per la gara contro il Chelsea di domani: le ultime

Carlo Ancelotti si sottoporrà quest’oggi ad un nuovo tampone molecolare dopo essere risultato positivo al Covid negli scorsi giorni.

Grande attesa in casa Real Madrid per conoscere il referto in vista del match di domani con il Chelsea. Se il tecnico non dovesse farcela, in panchina andrebbe il collaboratore Perdomo.