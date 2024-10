Real Madrid Barcellona, identificati i tifosi che hanno lanciato cori razzisti. La situazione

Real Madrid Barcellona, identificati i tifosi che hanno lanciato cori razzisti contro i giocatori blaugrana due giorni fa

Real Madrid Barcellona ha visto i tifosi dei blancos fare dei cori razzisti contro alcuni giocatori catalani, ma nel giro di 48 ore sono stati identificati. Ecco il rapporto fornito dal quotidiano spagnolo AS.

LA SITUAZIONE – Sono passati solo due giorni di lavoro. E ha già tutti. Il club ha contattato LaLiga per offrire tutto quanto raccolto alla Polizia e per l’adozione delle relative misure. E lui farà la sua parte. Non ci saranno mezze misure. La tolleranza verso il razzismo deve essere pari a zero e la società, fin da ieri mattina, ha fatto capire di voler usare la durezza per convinzione ma anche per separare questa tifoseria minoritaria dalla sua massa sociale, per lo più civica. Numerosa documentazione e informazioni sono state fornite questa mattina alla Sezione Odio della Brigata dell’Informazione della Polizia Nazionale , che analizza i fatti e intende che il tutto finisca per essere sottoposto alla Procura , affinché venga considerato come possibile crimine d’odio . Il processo è appena iniziato e volgerà al termine. Quei razzisti che hanno pronunciato gli insulti razzisti detestabili e nauseanti nel Classico sono già stati individuati. E lo pagheranno.