Real Madrid: Benzema sbaglia troppo in zona gol

Benzema è capocannoniere e miglior assist man del Real Madrid. Tuttavia, non sempre è cinico in zona gol

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, Benzema ha concentrato su di sé buona parte della fase offensiva del Real Madrid. Dopo Messi, il francese è il secondo capocannoniere della Liga, con 14 gol fino a qui realizzati. Inoltre, con 96 tiri, è il giocatore che tira di più nel campionato dopo l’argentino.

Tuttavia, non sempre è preciso in zona gol. Infatti, la sua quota totale di Expected Goals è 16.02, due in più di quelli che ha effettivamente realizzato. Segno di come a volte sbagli troppo in fase di finalizzazione.