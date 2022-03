Real Madrid, i tifosi invocano Xabi Alonso: «Posso dirgli solo una cosa»

Real Madrid, dopo il tracollo nel Clasico i tifosi invocano Xabi Alonso in panchina. La risposta dell’ex centrocampista spagnolo

Dopo il 4-0 rimediato contro il Barcellona, i tifosi del Real Madrid si sono scatenati e hanno chiesto a gran voce l’arrivo in panchina dell’ex centrocampista Xabi Alonso. Voci così commentato dall’ex calciatore.

LE PAROLE – «Conosco bene il mondo del calcio e quello del Real Madrid in particolare, non do importanza a queste voci. Non c’è tanto altro da dire».