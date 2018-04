Isco, Kovacic e gli altri: la Juventus contro gli affari sfumati di mercato

In Real Madrid-Juventus, i bianconeri si troveranno di fronte quattro giocatori che sul calciomercato hanno seguito a lungo

In Real Madrid-Juventus la Vecchia Signora gioca contro il suo calciomercato. O meglio, contro quelli che avrebbero potuto essere i suoi colpi di calciomercato. La partita contro il Real Madrid è interessante anche sotto questo aspetto: Isco e Mateo Kovacic sono due giocatori seguiti a lungo dai bianconeri, ma poi mollati per ragioni diverse. Per Kovacic il pressing non è mai stato veramente “furioso”, quindi l’ex dell’Inter non ha mai avuto grandissime chance di approdare a Torino, nonostante un certo interesse. Isco, invece, è il super rimpianto. Alla luce dell’andata e di Cardiff, si capisce che Isco avrebbe potuto cambiare l’anima di gioco della Juventus, ma il costo del cartellino era troppo alto.

Non solo Isco e Kovacic, la Juventus affronterà anche Dani Ceballos e Toni Kroos. Per quanto riguarda Kroos, c’è stato un timido interesse qualche anno fa, ma attualmente è un affare più che impossibile: il tedesco costa almeno ottanta milioni di euro e a Madrid non hanno tutta questa voglia di liberarsi di lui. Ceballos è probabilmente l’operazione meno chiusa. Lo spagnolo piaceva la scorsa estate, ma il Betis lo ha dato al Real. Alla Casa Blanca gioca poco e spinge per andarsene, chissà che la Juventus non ci faccia un pensierino. Intanto lo sfida e spera nel miracolo in Real Madrid-Juventus di Champions League.