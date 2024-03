Real Madrid, deciso il futuro di Kroos: scelta a sorpresa!

Le ultime sul futuro di Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, sul suo futuro con il club spagnolo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Real Madrid avrebbe trovato un accordo per il rinnovo di Toni Kroos fino al 2025. Il tedesco, che era in scadenza, firmerà così per un’altra stagione.

Kroos è stato fin qui protagonista di una stagione da assoluto protagonista, tanto da meritarsi il ritorno in nazionale per gli Europei. Il centrocampista era anche nel mirino della Juve per un possibile trasferimento a parametro zero.