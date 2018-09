Modric, guai con il Fisco: condanna da 1,2 milioni

Luka Modric nel mirino del Fisco spagnolo: il centrocampista del Real Madrid dovrà sborsare 1,2 milioni di euro

Tra i calciatori più chiacchierati della sessione di mercato estivo, con l’Inter pronta a tutto per strapparlo al Real Madrid, Luka Modric alla fine è rimasto in Spagna e prosegue la sua avventura con i Blancos. Il croato però deve fare i conti con il Fisco spagnolo, così come capitato a Cristiano Ronaldo e Marcelo…

Come riportato dai colleghi del Mundo Deportivo, Hacienda ha condannato il centrocampista ex Tottenham a pagare una multa da ben 1,2 milioni di euro. La frode risale al 2012, con il calciatore che dovrà versare la cifra in via amministrativa e non “come delitto fiscale”.

