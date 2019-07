Real Madrid, niente numero 7 per Hazard: ecco quale sceglierà

In Spagna sono certi: niente maglia n° 7 per Eden Hazard. Il belga avrebbe già in mente il numero di maglia al Real Madrid

Eden Hazard: la stella del Real Madrid senza uno dei classici numeri di maglia pregiati?

Dopo aver ricevuto il “no” di Modric per la numero 10, il fenomeno belga non dovrebbe prendere nemmeno la 7, che resterà sulle spalle di Mariano Diaz.

Marca non ha dubbi: Hazard vestirà la numero 23. La scelta è legata, dicono, alla sua passione per l’NBA e per il duo Michael Jordan-LeBron James.