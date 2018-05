Il Real Madrid fa la spesa in Italia: puntati quattro big della Serie A

Il Real Madrid è proiettato alla prossima stagione: tra il dubbio Ronaldo da sciogliere e una rosa da rinforzare

Il terzo trionfo consecutivo in Champions League ha consacrato il Real Madrid di Zidane nel pantheon dei più grandi di sempre. Tuttavia dopo questa vittoria sono cominciate ad emergere alcune problematiche. Prima tra tutte la dichiarazione sibillina di Cristiano Ronaldo, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Così Florentino Perez e i suoi uomini mercato sono già al lavoro per rinforzare una squadra che rischia di essere arrivata alla fine di un ciclo.

Ovviamente molto dipenderà dalla scelta di CR7, ma i blancos sembrano intenzionati a piazzare almeno quattro colpi. Sicuramente si interverrà in porta, dove Keylor Navas non ha convinto molto. In pole per sostituirlo c’è Alisson Becker della Roma, autentica rivelazione di quest’anno. Anche la difesa ha bisogno di un restyling, e dunque occhi puntati sui difensori di Milan e Inter, Alessio Romagnoli e Milan Skriniar.

Infine il reparto che subirà più cambiamenti sarà quello offensvio. Detto delle incertezze di Ronaldo, anche Bale sembra intenzionato a partire. Molti i nomi in lizza per sostituirli. Si parte dal talento della Juventus Paulo Dybala, passando per il belga Eden Hazard e il tanto chiaccherato Neymar, per arrivare a quel Mohamed Salah ultimo avversario in questa Champions League. Molte valutazioni in corso in casa Real Madrid per un estate che potrebbe rivelarsi decisiva per il nuovo corso blanco