Real Madrid, pronta la rivoluzione di Zidane per tornare grande

Il dopo Ronaldo è stato traumatico per il Real Madrid. Florentino Perez è pronto a investire sul mercato per rinforzare i Blancos

Stagione totalmente da buttare quella del Real Madrid. Iniziata male, con Lopetegui in panchina durato appena pochi mesi, e proseguita peggio con Santiago Solari. Entrambi i tecnici non sono stati in grado di emulare, anche in minima parte, il lavoro di Zidane degli ultimi anni. Tant’è che Perez si è convinto a richiamare il francese dopo il fallimento dei predecessori.

La partenza di Ronaldo ha scosso l’ambiente sia interno sia esterno forse più del previsto. È tuttavia anche comprensibile un drastico calo di rendimento dopo la vittoria di tre Champions League di fila. I Blancos sono però abituati a dominare l’Europa e a lottare almeno per il titolo col Barcellona, ragion per cui è pronosticabile una rivoluzione all’interno della rosa. Bale non è ormai più parte integrante del progetto; il presidente è pronto a investire per regalare a Zidane una rosa competitiva per l’anno prossimo. Tanti i nomi in orbita Merengues, da Hazard fino ad arrivare ad Aubameyang.