Real Madrid, Rodrygo: «L’Inter ci può complicare la vita»

L’attaccante brasiliano del Real Madrid, Rodrygo, ha parlato così della sfida di questa sera contro l’Inter

Intervistato da SBT Sports, il giovane attaccante del Real Madrid, Rodrygo, ha parlato dell’Inter e di cosa si aspetta dal girone di Champions League:

ASPETTATIVE – «Le aspettative sono molto alte, come sempre. Indipendentemente dal calciomercato, in campo ci sarà sempre il Real Madrid. Siamo i più grandi campioni in questa competizione, quindi siamo sempre pericolosi. Spero vada tutto bene per fare una grande competizione».

INTER – «E’ bello ritrovare l’Inter, contro di loro è andata bene nella scorsa stagione, sono riuscito a segnare in entrambe le partite (il secondo in realtà per l’Uefa fu un autogol di Hakimi ndr). Le tre squadre del girone sono forti, possono complicarci la vita, dobbiamo essere ben concentrati nelle partite per arrivare primi nel girone».