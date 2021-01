Real Madrid, Sergio Ramos ancora non rinnova: occhio al PSG

Il PSG di Mauricio Pochettino tenta il colpaccio e prova a strappare al Real Madrid il capitano Sergio Ramos. I dettagli di una situazione esplosiva

E’ in fase di stallo la trattativa fra Real Madrid e Sergio Ramos per il rinnovo di contratto del capitano delle Merengues. Come riferito da AS, gli agenti del giocatore non hanno ancora risposto all’offerta presentata dal presidente Florentino Perez: un biennale (1+1) con una riduzione di circa il 10% del suo attuale ingaggio (15 milioni di euro).

Sullo sfondo di questo contesto di incertezza si staglia preponetemene l’ombra del Paris Saint-Germain, pronto a fare carte false per portare Ramos in Francia nel momento in cui non dovesse rinnovare con il Real Madrid.