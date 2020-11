Real Madrid da incubo: tre rigori contro per la prima volta nella Liga e crollo a Valencia

Per la prima volta nella storia il Real Madrid subisce tre rigori a sfavore nella stessa partita: Soler li realizza tutti e consegna al Valencia una vittoria clamorosa

Un fine settimana di incubo per il Real Madrid. Prima il caos covid con le positività di Hazard e Casemiro, poi la sconfitta da record di Valencia. Mai nella storia della Liga, infatti, le Merengues avevano subito tre rigori a sfavore nella stessa gara.

Come sono cambiati i tempi nell’epoca del Var. Il club del “potere centrale” per eccellenza entra nel libro dei record con il 4-1 incassato a Valencia. Hombre del partido il talentuoso Carlos Soler, capace di realizzare tutti e tre i tiri dal dischetto. E ovviamente non sono mancate le polemiche, anche nell’azione che ha portato all’autorete di Varane per il parziale 2-1.

Insomma, una serata da incubo per Zidane e i Blancos che eppure si erano portati in vantaggio con il centro di Benzema. Poi, però, l’incredibile sequenza di eventi che preannunciano furenti polemiche nei prossimi giorni.