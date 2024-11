Real Madrid, Valverde sicuro: «Momento difficile, ma conta solo il risultato finale. Sulla sconfitta contro il Barcellona...»

Real Madrid, il centrocampista Valverde ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la sconfitta con il Barcellona e il momento della squadra

Intervenuto a ‘Universo Valdano’ di Movistar Plus+, il centrocampista del Real Madrid Valverde ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il match perso con il Barcellona e il momento attuale dei blancos.

LE PAROLE – «Il livello calcistico che stiamo avendo non è il migliore o quello che pensavamo di avere. Fa male perdere contro una diretta rivale contro cui si gioca per l’orgoglio e l’onore in una delle partite più seguite al mondo. Fa molto male e ti fa sentire impotente non ottenere i tre punti sul campo di casa. Ma bisogna anche riconoscere quando si gioca una partita inferiore all’altra e credo che il Barcellona abbia giocato una partita molto buona, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo è stato molto equilibrato, ma il gol ha cambiato tutto. Hanno segnato il secondo e si è andati oltre gli aspetti tattici o calcistici e si è andati un po’ più fuori di testa. Loro giocano molto bene, sapevano come gestire quando erano in vantaggio e questo è tutto. Hanno giocato bene al Bernabéu. Abbiamo subito uno 0-4 al Bernabeu un paio di anni fa e abbiamo finito per vincere la Champions League e la Liga. Sono partite che non qualificano l’anno. Quello che alla fine qualifica l’anno è se si vincono titoli e non se non si vincono certe partite. Terrò presente che c’è ancora molto per cui competere, molto per cui lottare. Siamo una squadra che ha la ribellione per cambiare la situazione e andare avanti. La storia di questo club è quella di non arrendersi mai, di lottare fino alla fine».