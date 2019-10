Real Madrid, Zidane: «Bale? Si allena, ma non è disponibile»

Real Madrid, Zinedine Zidane parla di Gareth Bale, sempre al centro di polemiche: ecco le sue parole sul gallese

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa di Gareth Bale: «Bale via dal Real? Ho un buon rapporto con lui. Non pensa di andarsene, si allena ma se non è disponibile non lo convoco».

«Ha avuto il permesso di viaggiare perché non era disponibile, ha il diritto di gestire un problema personale. Quando è al 100% si fa valere per quello che è: un giocatore coinvolto e che gioca bene per la squadra».