Real Madrid, Zidane boccia Keylor Navas: possibile futuro alla Juve?

Il tecnico del Real Madrid ha già scelto il portiere del futuro, non c’è più posto per Navas: la Juventus alla finestra

Il Real Madrid inizia a programmare il futuro e comincia dal portiere. E’ già arrivata la comunicazione, Keylor Navas non fa più parte dei piani di Zidane, che punterà su Courtois. Il portiere della Costa Rica dovrà dunque trovarsi una nuova squadra, infatti secondo il quotidiano As è in partenza da Madrid. Il suo futuro dovrebbe essere in Premier League, ma la Juventus rimane alla finestra con CR7 che potrebbe convincerlo a sbarcare a Torino.