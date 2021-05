Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Chelsea

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

ELIMINAZIONE – «Il Chelsea ha giocato una bella partita, ha meritato la vittoria. Noi abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo stati in grado di sfruttarle. Non sono comunque contento della prestazione e non cerco scuse, salvo solo il percorso fatto in Champions tra mille difficoltà».

FUTURO – «Non penso al futuro, ma a quello che siamo oggi e alla partita di Liga. Mancano quattro partite alla fine della stagione».