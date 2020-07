Real Madrid, Zidane: «James Rodriguez? Fuori per problemi suoi»

Intervistato dopo la vittoria contro l’Atletico Bilbao, Zidane ha commentato le esclusioni di James Rodriguez e Gareth Bale

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha così commentato le esclusioni di James Rodriguez e Gareth Bale contro l’Atletico Bilbao:

«James è rimasto fuori perché lo ha chiesto lui per problemi suoi ma non voglio parlarne. Per quanto riguarda Bale, ci sono giocatori qui, devo scegliere e non ha giocato per due partite. Cerchi sempre di trovare i meccanismi giusti con i giocatori. Ci sono 25 giocatori e devo lavorare con tutti»