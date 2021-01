Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Liga contro l’Osasuna: le sue dichiarazioni

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Liga contro l’Osasuna.

«Per me questa non è stata una partita di calcio, le condizioni erano molto difficili. Poi tutto ciò va sommato a quello che ci è successo negli ultimi due giorni: non sappiamo neanche quando potremo tornare a casa. La partita andava rinviata».