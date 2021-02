Rebic seguirà dalla tribuna la gara in programma questa sera tra Spezia e Milan: l’attaccante croato out per infortunio

Come evidenziato dalle formazioni ufficiali di Spezia-Milan, Ante Rebic non sarà a disposizione di Stefano Pioli: l’attaccante creato seguirà la gara dalla tribuna.

Ante Rebic non sarà in panchina per trauma al tendine rotuleo sinistro a causa di una botta presa nell’allenamento di ieri a Milanello.