Napoli re delle rimonte: nessuno in A ha i numeri degli azzurri

Napoli re delle rimonte: gli azzurri, con la vittoria di ieri sul Genoa, sono arrivati a 10 punti conquistati partendo da una situazione di svantaggio. Molti gol arrivano alla fine

I dati parlano chiaro e di fronte ai numeri c’è poco da commentare: nessuna squadra in Serie A rimonta tanto quanto il Napoli. La capacità di reagire alle situazioni di svantaggio degli azzurri è confermata appunto dalla statistiche, rafforzate ieri dall’ennesima rimonta, quella contro il Genoa, in una situazione psicologica peraltro molto difficile, ovvero dopo la sospensione del match per pioggia. Ad oggi in campionato il Napoli è di fatto la squadra che è riuscita a guadagnare il maggior numero di punti (ben dieci) da una situazione di svantaggio, ovvero dopo essere stata sotto di almeno un gol nel corso della gara. Non solo però: ben tredici dei gol segnati in Serie A dal Napoli sono arrivati nell’ultima mezz’ora di gioco, addirittura nove negli ultimi quindici. Anche questo, manco a dirlo, è un primato.

Qualche altro dato snocciolato direttamente dall’account Twitter ufficiale azzurro: il Napoli ha realizzato finora ben sette gol con giocatori subentrati a partita in corso. Indovinate? Anche questo è un record in Serie A. In totale Dries Mertens, ovvero uno dei giocatori che più di tutti è subentrato a gara in corso quest’anno, ha preso parte a nove gol quest’anno con sei gol e tre assist. Solo una statistica deve piuttosto preoccupare Carlo Ancelotti: sei gol su tredici (il 46%) il Napoli li ha subiti nella prima mezz’ora di gioco. Questo non è un record (negativo), ma quasi: solo il Torino ha fatto poco peggio col 47% di gol subiti nella prima mezz’ora di partita. Finire bene è ok, ma cominciare meglio sarebbe proprio il top.

