Redknapp: «Milan? Le squadre italiane non sono forti come una volta»

Harry Redknapp, ex allenatore del Tottenham, ha parlato a TMW del Milan.

MILAN – «Sembra in grandi condizioni. Ma devo ammettere che le squadre italiane non sono forti come una volta, non siamo allo stesso livello di qualche stagione fa. Milan e Inter certamente hanno grande tradizione, ma l’unica che mi dà l’impressione di essere una squadra top in questo momento è il Napoli. Quello che sta facendo è incredibile, il margine di vantaggio che ha creato sulle avversarie è spaventoso».