Retroscena: Juve e Inter erano vicinissime allo scambio Cuadrado-Dzeko

Retroscena di mercato che vedeva coinvolte Juve e Inter: le due squadre erano sul punto di scambiare Cuadrado e Dzeko

Cuadrado all’Inter poteva essere realtà.

Come riferito dal Corriere della Sera, infatti, Juve e Inter avevano ipotizzato uno scambio tra il colombiano e Dzeko. Per il quotidiano Allegri aveva dato il suo ok all’affare impostato dall’agente Lucci, per entrambi, sulla base di un prestito. A bloccare tutto sarebbe stato Marotta. Il motivo? Cuadrado non rientra nei piani suoi e dell’Inter.