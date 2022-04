Retroscena Lewandowski: è convinto che al Barcellona vincerebbe il Pallone d’Oro. Ecco perché il polacco vorrebbe i blaugrana

Javi Martinez, ex compagno di Lewandowski al Bayern Monaco, ha parlato in un’intervista rilasciata a El Larguero dell’attaccante polacco.

Queste le sue parole: «Se il Bayern non vuole venderti sei fregato, perché non c’è la clausola. Ma penso che ci sia qualche possibilità per lui di andare al Barcellona. Secondo me lui pensa che giocando in Spagna vincerà il Pallone d’Oro».