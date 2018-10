Ricavi Champions League: ecco nel dettaglio le cifre ufficiali incassate dai club europei nella scorsa stagione, 2017/2018

E’ il Real Madrid la società che ha incassato di più dalla scorsa Champions League. Il club di Florentino Perez, vincitore per il terzo anno consecutivo del trofeo europeo più ambito, ha incassato 88,654 milioni di euro, oltre 7 milioni di euro in più rispetto al Liverpool finalista, che ha portato a casa 81,283 milioni di euro. I Reds hanno chiuso al secondo posto in Champions ma chiudono al terzo nella classifica dei ricavi perché la Roma, eliminata proprio dagli inglesi in semifinale, grazie al market pool, ha potuto incassare più della finalista Liverpool: i giallorossi hanno incassato 83,802 milioni. Molto bene anche la Juventus, eliminata ai quarti di finale dal Real Madrid.

La società bianconera del presidente Agnelli ha potuto incassare 80,057 milioni di euro, piazzandosi al quarto posto con un solo milione in meno rispetto al Liverpool finalista. La Uefa ha fatto sapere che oltre 1,412 miliardi di euro sono stati divisi tra le società che hanno partecipato alla fase a gironi della competizione, oltre alle dieci che sono invece state eliminate negli spareggi. Il Napoli, la terza italiana impegnata nella competizione, uscita ai gironi e poi eliminata in Europa League, ha messo in cassa 38,967 milioni più 1,219 milioni dall’Europa League. Al Bayern Monaco sono arrivati 70,494 milioni, al Manchester City invece 63,821 milioni di euro, al PSG 62,058 mentre al Barcellona eliminato dalla Roma ai quarti sono spettati 57,439 milioni di euro. Sono stati 40,347 milioni i ricavi del Manchester United, vincitore dell’Europa League.