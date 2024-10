Torino, su Ricci piomba il Real Madrid: la strategia e cosa succede ora 

Colpo di scena in casa del calciomercato Torino, non solo il Manchester City, anche il Real Madrid vuole Samuele Ricci, cosa succede

Si prospettano giornate a dir poco impegnative, le prossime in arrivo, per il Torino. Come riportato da Tuttosport in prima pagina questa mattina infatti, anche il Real Madrid avrebbe puntato gli occhi su Samuele Ricci. Il centrocampista di Paolo Vanoli è difatti al centro di rumors di calciomercato ormai da tempo, dopo essere stato accostato al Manchester City qualche mese or sono e in Italia ancor prima a Milan e (seppur in misura minore) a Inter e Lazio.

Tentativo completo dalla Spagna o semplice voce di corridoio? Forse è presto per dirlo. Quel che è certo, è che sempre secondo il quotidiano per i galacticos l’idea sarebbe di un ‘affare per luglio, mentre Pep Guardiola e i citizens Ricci lo vorrebbero già a gennaio. Tutte da capire però le intenzioni del giocatore e dello stesso Torino. I granata hanno infatti perso da poco un’altra colonna del club: Duvan Zapata, lasceranno partire anche uno degli ultimi gioielli della scuderia piemontese? Insomma, per Samuele Ricci e il Torino si prospettano giornate impegnative.