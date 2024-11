Torino, Ricci al centro delle voci di calciomercato: i fan granata provano a convincerlo così – FOTO

Samuele Ricci del Torino è finito al centro delle voci di calciomercato, cori e striscioni dei fan granata, così spingono per la permanenza, il racconto

Tra le note positive (a dire il vero non poi così numerose) in questo avvio di stagione in casa Torino, troviamo senz’ombra di dubbio Samuele Ricci. Il centrocampista granata sotto la guida targata Paolo Vanoli sembra aver dato un’accelerata al percorso di crescita già palesato nelle stagioni a venire con Juric, incrementando il livello delle proprie prestazioni e ritagliandosi un ruolo inedito all’interno della mediana dei piemontesi.

L’ex Empoli è l’attuale mente e motore del suo Torino e il risultato delle performance inanellate all’ombra della Mole lo si è potuto facilmente apprezzare anche negli impegni che l’hanno visto di recente protagonista con la Nazionale di Luciano Spalletti. Non c’è da stupirsi quindi, se intorno al classe 2001 abbiano iniziato a gravitare voci sempre più insistenti di possibili pretendenti in materia di calciomercato. In Italia così come all’estero.

Dal City all’Arsenal oltremanica, passando per Lazio, Milan ed Inter nella penisola. Meri e semplici – almeno per ora – rumors, ai quali siamo ben abituati in prossimità dell’apertura delle canoniche finestre per le trattative. Ciononostante, è quanto bastato per mandare in allerta la tifoseria del Torino, che vede in Ricci uno dei pezzi più pregiati del proprio arsenale. Un diamante grezzo da difendere e custodire in attesa che riesca a sbocciare definitivamente insomma. Nella speranza che quanto accaduto la passata estate con le cessioni eccellenti di Buongiorno e Bellanova possa non ripetersi.

Anche ieri, in occasione della sfida andata in scena tra Torino e Monza, i supporter hanno prodigato segni di affetto e attestati di stima nei confronti del loro beniamino. Un lenzuolo bianco con scritto a tinte granata «Ricci resta» è apparso durante la contestazione organizzata dagli ultras prima del match. A questo, hanno fatto seguito applausi, cori e messaggi social per il numero 28. Basterà per convincere il talento di Pontedera a prolungare la permanenza al Toro? Presto per dirlo, nel frattempo il giocatore – che non ha mai commentato le indiscrezioni – sembra concentrato solo ed esclusivamente sulla stagione in corso. L’eventuale ripresa della squadra in campionato passa dai suoi piedi.