Rinnovo Bertolini: la ct dell’Italia Femminile prolunga il contratto fino al 2023

Milena Bertolini ha rinnovato fino al 2023 con la Nazionale azzurra: la ct dell’Italia proseguirà dunque il percorso fino ai Mondiali

Prosegue il percorso di Milena Bertolini in Nazionale. La ct ha rinnovato fino al 2023, come annunciato dalla FIGC. Niente azzurro, dunque, per l’ex Juve Guarino. Il comunicato ufficiale.

«Dopo il prolungamento del contratto di Roberto Mancini, che nei giorni scorsi si è legato alla Nazionale sino all’estate del 2026, la FIGC ha ufficializzato oggi il rinnovo fino all’estate 2023 dei contratti del Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini, del tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato e del coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi».

Le parole di Bertolini

La ct ha dichiarato: «Ringrazio il presidente Gravina per la fiducia e l’opportunità. Fa piacere proseguire questo percorso di 4 anni che ha portato a un bellissimo Mondiale e ad una importante qualificazione europea. I prossimi due anni saranno altrettanto determinanti per continuare la crescita del movimento».