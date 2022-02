Rinnovo Luiz Felipe, il difensore tentato dal Siviglia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, potrebbe lasciare la squadra a fine stagione. Intenzionato a non rinnovare è tentato dalla proposta del Siviglia

Luiz Felipe avrebbe declinato anche l’ultima proposta di rinnovo della Lazio. Un’offerta da 2 milioni più bonus non è bastata a convincerlo a prolungare il contratto con i biancocelesti.

Il difensore ora è attirato dalla possibilità di andare in Spagna, più precisamente al Siviglia, squadra che si è mossa per portarlo alla propria corte in estate. Lo riporta La Repubblica.