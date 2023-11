Rinvio Fiorentina-Juve, alla Prefettura non sono arrivate richieste. La situazione

Rinvio Fiorentina-Juve, nessuna richiesta è stata fatta pervenire alla Prefettura di Firenze. Le ultime novità

Fiorentina–Juve, al momento, non corre nessun rischio di rinvio nonostante l’appello che aveva fatto ieri la Curva Fiesole con un comunicato ufficiale che chiedeva di far slittare la gara per le difficili situazioni che sta vivendo la Toscana.

Secondo quanto riferisce TGR Rai Toscana, infatti, alla Prefettura di Firenze non è pervenuta alcuna richiesta di valutazione di rinvio della partita in programma domani sera al Franchi. Quindi, per ora, il match si giocherà regolarmente.