Ripresa allenamenti Premier League, mercoledì la votazione: giocatori in dubbio, i club spingono per il sì

Ci sono diversi dubbi, m mercoledì si deciderà. La ripresa degli allenamenti in Premier League, quelli di squadra, è ancora in bilico, come riportato dal sito di Sky Sports UK.

Nell’Assemblea di Lega di mercoledì prossimo ci saranno le votazioni definitive. I giocatori al momento sono in dubbio, alcuni sono preoccupati per la ripresa. I club, invece, spingono per il sì: ancora qualche giorno e capiremo cosa potrà accadere.