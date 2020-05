Ripresa Bundesliga, primo giocatore in quarantena: è Pizarro del Werder Brema. L’attaccante peruviano in isolamento

Claudio Pizarro, attaccante del Werder Brema, è stato messo in quarantena. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea il provvedimento preso dal campionato tedesco.

Il peruviano, alla sua ultima stagione, è stato isolato per via della della figlia. Come da regolamento, verrà messo in quarantena soltanto il giocatore e non tutta la squadra. I biancoverdi giocheranno lunedì sera alle ore 20.30.