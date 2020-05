Ripresa Premier League a giugno, la decisione il 10 maggio. Il campionato inglese è ancora in bilico, ma nessuno vuole fermarlo

Si deciderà tutto il 10 maggio, nel tanto atteso discorso alla nazione di Boris Johnson. Il premier inglese tra due giorni parlerà all’Inghilterra e all’interno del piano ci sarà anche spazio per il calcio inglese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il campionato di calcio vuole assolutamente ripartire, ma il tutto dipenderà anche da come le squadre accetteranno la decisione. Per il momento la data ipotizzata è quella del 12 giugno.