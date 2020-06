Ripresa serie A, anche gli arbitri andranno in ritiro. I direttori di gara saranno blindati a Coverciano per una settimana

Una settima di ritiro anche per la squadra arbitrale della serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, anche i direttori di gara saranno blindati in quel di Coverciano.

Gli arbitri si sottoporranno a rigidi controlli per poter riprendere ad arbitrare. Verranno effettuati i test come da protocollo, poi ci sarà una settimana di ritiro nel centro Federale.