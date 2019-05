Ritiro Moretti, pronto un ruolo da dirigente nel Toro: ecco quale 

Il difensore del Torino, Moretti, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato: ma per il calciatore è pronto un ruolo da dirigente granata

Nella giornata di oggi, il Torino ha annunciato, tramite una conferenza stampa, il ritiro di Moretti dal calcio giocato. Il difensore del Toro, rimasto in granata per sei stagioni di fila, ha deciso di smettere, e domenica, contro la Lazio, sarà la sua ultima partita da calciatore. Tuttavia, per lui la sua avventura col Torino continuerà.

Diventato ormai una bandiera della squadra e dei tifosi, il presidente Cairo avrebbe in mente di offrirgli un importante ruolo all’interno della dirigenza. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che lo porterebbe a ricoprire un ruolo nel settore giovanile. Possibile che possa prendere il posto di Bava? L’attuale responsabile del settore giovanile sarebbe infatti destinato ad occupare lo spazio lasciato libero da Petrachi come direttore sportivo. Il ds dei granata è sempre più indirizzato verso la Roma.