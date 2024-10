Ritiro Rafa Nadal, l’omaggio del Real Madrid al tennista

Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal mondo del Tennis: il saluto del Real Madrid al tennista spagnolo

Rafael Nadal ha annunciato il suo addio al tennis al termine della Coppa Davis. Dopo il suo annuncio il mondo dello sport ha voluto omaggiare e salutare il campione spagnolo e non poteva mancare il saluto del Real Madrid, squadra per cui fa il tifo. Di seguito il comunicato delle Merengues.

«Dopo l’annuncio di Rafa Nadal del suo ritiro dal tennis come giocatore professionista dopo la Coppa Davis che giocherà con la Spagna nel novembre 2024, il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione vogliono dimostrare la loro ammirazione e affetto per uno dei le più grandi leggende dello sport spagnolo e mondiale di tutti i tempi. Per noi e per tutti i tifosi del Real Madrid è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafa Nadal rappresenti il ​​nostro club come membro onorario del Real Madrid. Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afferma che ‘Rafa Nadal è anche motivo di orgoglio per il nostro Paese ed è un esempio dei valori essenziali dello sport, con i quali ha forgiato tutta la sua straordinaria carriera».