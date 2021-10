Riva (ass. allo Sport Milano): «Nuovo San Siro? C’è volontà di stringere»

Riva ha parlato del progetto del nuovo stadio a San Siro

Martin Riva, ex consigliera del Municipio 7 di Milano e ora assessore allo Sport per la città meneghina, ha parlato a Il Giornale del progetto per il nuovo stadio a San Siro. Ecco le sue parole.

PROGETTO – «Il progetto di Milan e Inter è più ampio e coinvolge il quartiere, prima di esprimere una posizione va fatta una riflessione generale, ma ribadisco la volontà di stringere»