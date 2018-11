River Plate-Boca Juniors delayed: il significato

River Plate-Boca Juniors delayed: il Superclasico è stato posticipato di due ore e un quarto e inizierà alle 23.15.

River Plate-Boca Juniors delayed: con questa espressione in lingua inglese la CONMEBOL ha ufficialmente posticipato l’inizio dell’atteso Superclasico al Monumental in seguito all’aggressione dei tifosi dei Millonarios al pullman degli Xeneizes mentre si avvicinava allo Stadio. La partita, inizialmente programmata per le ore 21 italiane, è slittata una prima volta alle 22, quindi alle 22.20, infine alle 23.15, ora in cui avverrà ufficialmente il fischio d’inizio.

Nonostante alcuni giocatori del Boca Juniors siano stati feriti, dopo una visita medica a questi ultimi in Ospedale, la Confederazione sudamericana ha disposto che la partita venga comunque disputata seppure in ritardo, e che non ci sono le condizioni per il rinvio richiesto dal Boca. Il tutto in netta contraddizione con la decisione a monte di far giocare la partita alle 21 per non far uscire i tifosi al buio. River-Boca insomma si gioca: non alle 21.00, come era stato fissato, ma alle 23.15.

SUPERCLASICO RIVER-BOCA: FORMAZIONI UFFICIALI E DIRETTA LIVE