Rivoluzione Germania? Flick resta, Bierhoff ridimensionato

Cosa cambierà nella Germania dopo la seconda eliminazione consecutiva ai gironi di un mondiale? Flick dovrebbe rimanere

Momento delicato per la Germania: eliminati ai gironi per la seconda volta consecutiva in un mondiale e con un Europeo da padroni di casa all’orizzonte.

Alcune cose cambieranno, secondo quanto riporta la BILD: se Flick è confermato nel ruolo di ct, chi rischia di vedersi ridimensionato è Oliver Bierhoff, responsabile dell’area tecnica.